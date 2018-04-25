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Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
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Капитан судна «Норд» попал в больницу на Украине 

РИА Новости 1 час назад
Капитан крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко находится в Днепропетровске и в день своего рождения помещен в больницу, сообщил РИА Новости адвокат российских моряков Дмитрий Щербина.
"Владимир Горбенко находится в Днепропетровске, его положили в клинику для обследования сегодня, в день его рождения. Мы этого добились с большим трудом", — сказал Щербина.
Адвокат отметил, что помещение капитана в больницу — самый большой подарок для него в день его рождения, учитывая состояние его здоровья и ситуацию.
Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".
Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").
Херсонский городской суд арестовал Горбенко на два месяца с правом внести залог. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокаты внесли назначенный судом залог.
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