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Китаец упал с аттракциона и умер
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Китаец упал с аттракциона и умер 

Lenta.ru 1 час назад
В Китае мужчина упал с неисправного аттракциона и скончался в больнице. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.
Инцидент произошел в городском округе Сюйчан, провинции Хэнань. У 23-летнего посетителя парка развлечений неожиданно расстегнулся ремень безопасности. Толпа кричала ему, чтобы он спрыгивал с аттракциона, когда тот опустился вниз, но мужчина не сумел это сделать, упал и разбился.
Пострадавшего немедленно доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти, и вскоре он скончался.
Представители службы безопасности городского округа Сюйчан по итогам предварительного расследования заявили, что инцидент произошел из-за технической неисправности.
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