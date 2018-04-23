В жилом доме в Чите прогремел взрыв

Источник: в жилом доме в Чите произошел взрыв газа, пострадал один человек

Взрыв газа, по предварительным данным, произошел в жилом доме в Чите , пострадал один человек. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в экстренных службах.

"В квартире жилого дома в Чите, предварительно, произошел взрыв газа. Пострадал один человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что возгорания после взрыва не было, несущие конструкции дома не повреждены.

"В квартире жилого дома произошел хлопок газового баллона. На место пришествия прибыло подразделение пожарно-спасательной части. Горения не было, повреждены четыре окна в квартире, где случился хлопок, несущие конструкции не повреждены. Пострадал один человек — предположительно, хозяин квартиры", — сказали в ведомстве.

В пресс-службе регионального УМВД добавили, что хлопок произошел во время ремонта квартиры. У пострадавшего диагностированы черепно-мозговая травма, осколочные раны рук и лица.

По данным регионального главка МЧС, на месте происшествия работает следственная группа, которой предстоит установить причины случившегося.