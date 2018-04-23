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В жилом доме в Чите прогремел взрыв
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Источник: в жилом доме в Чите произошел взрыв газа, пострадал один человек 

ТАСС 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Взрыв газа, по предварительным данным, произошел в жилом доме в Чите, пострадал один человек. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в экстренных службах.
"В квартире жилого дома в Чите, предварительно, произошел взрыв газа. Пострадал один человек", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что возгорания после взрыва не было, несущие конструкции дома не повреждены.
Хлопок газа в жилом доме в Чите не привел к серьезным разрушениям, пострадал один человек — предположительно, хозяин квартиры, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС ПО Забайкальскому краю.
"В квартире жилого дома произошел хлопок газового баллона. На место пришествия прибыло подразделение пожарно-спасательной части. Горения не было, повреждены четыре окна в квартире, где случился хлопок, несущие конструкции не повреждены. Пострадал один человек — предположительно, хозяин квартиры", — сказали в ведомстве.
В пресс-службе регионального УМВД добавили, что хлопок произошел во время ремонта квартиры. У пострадавшего диагностированы черепно-мозговая травма, осколочные раны рук и лица.
По данным регионального главка МЧС, на месте происшествия работает следственная группа, которой предстоит установить причины случившегося.
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