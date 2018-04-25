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СК возбудил дело из-за слетевшей двери в электричке
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СК возбудил дело из-за травмирования трёх подростков на станции в Подмосковье 

RT на русском 25 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Возбуждено уголовное дело из-за травмирования трёх подростков на платформе Томилино, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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Инцидент произошёл 20 апреля. Створка автоматической двери второго тамбура третьего вагона слетела с петель. В результате пострадали трое подростков.
Ранее сообщалось, что следствие организовало комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств и причин произошедшего.
В феврале URA.RU передавало, что прокуратура Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа через суд добилась компенсации морального вреда в пользу ребёнка, пострадавшего из-за падения футбольных ворот.
RT на русском: последние новости
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