СК возбудил дело из-за слетевшей двери в электричке

СК возбудил дело из-за травмирования трёх подростков на станции в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело из-за травмирования трёх подростков на платформе Томилино, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России

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Инцидент произошёл 20 апреля. Створка автоматической двери второго тамбура третьего вагона слетела с петель. В результате пострадали трое подростков.

Ранее сообщалось, что следствие организовало комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств и причин произошедшего.