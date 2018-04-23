Ещё
Догситтер ограбил модель Playboy
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Догситтер ограбил модель Playboy 

Рамблер 1 час назад
Фото: страница Тушкановой во "ВКонтакте"
Модель Playboy ограбил ее догситтер, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, мужчина, выгуливавший шпица Инессы Тушкановой, не был доволен собственной зарплатой и решил «увеличить» ее за счет содержимого шкатулки модели, которую та хранила в своем подмосковном доме.
Вор унес три пары дорогих часов, в том числе швейцарской марки Hublot, и несколько колец с драгоценными камнями.
Тушканова написала заявление о краже в полицию Одинцова, обвинив в этом именно догситтера. В данный момент правоохранители разыскивают подозреваемого.
На прошлой неделе стало известно, что у московской светской львицы угнали два автомобиля за один день. По данным СМИ, редактор светской хроники русской версии журнала Tatler Надежда Оболенцева лишилась автомобилей Rolls-Royce Ghost и Mercedes-Benz Viano, суммарная стоимость которых оценивается примерно в 20 миллионов рублей.
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57420
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»209
Модель Playboy обокрали в Подмосковье12
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России330
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение