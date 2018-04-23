Догситтер ограбил модель Playboy 

Модель Playboy ограбил ее догситтер, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, мужчина, выгуливавший шпица Инессы Тушкановой, не был доволен собственной зарплатой и решил «увеличить» ее за счет содержимого шкатулки модели, которую та хранила в своем подмосковном доме.
Вор унес три пары дорогих часов, в том числе швейцарской марки Hublot, и несколько колец с драгоценными камнями.
Тушканова написала заявление о краже в полицию Одинцова, обвинив в этом именно догситтера. В данный момент правоохранители разыскивают подозреваемого.
На прошлой неделе стало известно, что у московской светской львицы угнали два автомобиля за один день. По данным СМИ, редактор светской хроники русской версии журнала Tatler Надежда Оболенцева лишилась автомобилей Rolls-Royce Ghost и Mercedes-Benz Viano, суммарная стоимость которых оценивается примерно в 20 миллионов рублей.