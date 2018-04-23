Ещё
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров 

Рамблер 1 час назад
Дворовый кот совершил круиз по Приморскому краю. Но поездку он совершил не в комфортабельной перевозке, а под днищем автомобиля. 130 километров пушистый питомец проехал на задней подвеске рядом с вращающимся колесом. Во время одной из остановок автовладелец услышал мяуканье, тогда-то и обнаружилось, что в машине едет дополнительный пассажир. Чтобы достать животное, пришлось снять колесо. Как ни странно, но в столь экстремальных условиях кот не пострадал, хотя и был весьма напуган. Пользователи интернета уже придумывают имена коту-путешественнику. В числе лидеров — Красавчик и Везунчик.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»126
Центр Еревана парализован385
Индия лишила Россию Су-5752
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России314
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет54
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение