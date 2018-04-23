Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров 

Дворовый кот совершил круиз по Приморскому краю. Но поездку он совершил не в комфортабельной перевозке, а под днищем автомобиля. 130 километров пушистый питомец проехал на задней подвеске рядом с вращающимся колесом. Во время одной из остановок автовладелец услышал мяуканье, тогда-то и обнаружилось, что в машине едет дополнительный пассажир. Чтобы достать животное, пришлось снять колесо. Как ни странно, но в столь экстремальных условиях кот не пострадал, хотя и был весьма напуган. Пользователи интернета уже придумывают имена коту-путешественнику. В числе лидеров — Красавчик и Везунчик.