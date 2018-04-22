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Эвакуация на Мон-Сен-Мишель завершена
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Эвакуация на Мон-Сен-Мишель завершена 

ТАСС 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Эвакуация туристов и жителей острова Мон-Сен-Мишель (северо-запад Франции), предпринятая из-за угроз неизвестного в адрес полиции, завершена. Об этом сообщил префект департамента Манш Жан— Марк Сабате в эфире телеканала BFM.
"Эвакуация завершена, она прошла в спокойной обстановке", — сказал он. По словам Сабате, "решение об открытии аббатства будет принято, возможно, во второй половине дня".
Префект отметил, что "в рамках операции по поиску подозреваемого были проверены все дома, общественные места, однако подозреваемый не найден". Сабате заявил, что "почти уверен в том, что подозреваемого нет на территории Мон-Сен— Мишель". Полиция предполагает, что он мог покинуть остров вместе с эвакуированными туристами и жителями острова.
Эвакуация Мон-Сен-Мишель началась в воскресенье утром после того, как неизвестный мужчина, на вид которому от 20 до 30 лет, стал на улице выкрикивать угрозы в адрес сил безопасности, после чего скрылся. Полиции неизвестно, был ли этот человек вооружен. В качестве превентивной меры местные власти решили эвакуировать гостей и жителей острова.
В поисках подозреваемого были задействованы более 50 стражей правопорядка, а также вертолет, круживший над островом в течение нескольких часов. "Пока не установлено, какие у этого человека были намерения", — сказал префект.

Одно из самых посещаемых туристами мест

Ежегодно исторический комплекс на острове Мон-Сен-Мишель (Mont Saint-Michel, гора святого Михаила) посещают до 3 млн иностранных туристов. В 1979 году Мон-Сен-Мишель включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В декабре прошлого года французские власти объявили об усилении мер безопасности на острове, увеличив число сотрудников полиции, имеющих при себе огнестрельное оружие. Как тогда пояснял мэр Мон-Сен-Мишель Янн Галтон, соответствующее решение принято в связи с существующей террористической угрозой. Полиция ежедневно обнаруживает на улицах подозрительные пакеты и различные предметы, которые сеют панику среди жителей и туристов, сказал чиновник.
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