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В США стрелок-нудист расстрелял людей у кафе
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В США стрелок-нудист расстрелял людей у кафе 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Три человека погибли, четверо были ранены в результате стрельбы у кафе сети Waffle House в районе города Нэшвилл (штат Теннесси) в США, сообщает полиция города в своем аккаунте в Twitter.
«Три человека смертельно ранены, еще четверо пострадали в результате стрельбы около Waffle House… Вооруженный человек открыл стрельбу в 03:25 по местному времени (11:25 мск).
Посетитель выбил у него оружие", — говорится в сообщении.
По данным полиции, стрелок сбросил пальто и оказался обнаженным.
Ему удалось скрыться с места происшествия, полиция уже установила его возраст и имя. Автомобиль, на котором он прибыл на место происшествия, зарегистрирован на имя 29-летнего Тревиса Рейнджелла. Полиция попросила у жителей города помощи в поисках, сообщив номер телефона, по которому нужно немедленно позвонить, если кто-то встретит человека, фото которого опубликовано в аккаунте полиции в Twitter.
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