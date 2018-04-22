В США стрелок-нудист расстрелял людей у кафе

Три человека погибли, четверо были ранены в результате стрельбы у кафе сети Waffle House в районе города Нэшвилл (штат Теннесси) в США , сообщает полиция города в своем аккаунте в Twitter

«Три человека смертельно ранены, еще четверо пострадали в результате стрельбы около Waffle House… Вооруженный человек открыл стрельбу в 03:25 по местному времени (11:25 мск).

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 22 апреля 2018 г.

Посетитель выбил у него оружие", — говорится в сообщении.

По данным полиции, стрелок сбросил пальто и оказался обнаженным.

Ему удалось скрыться с места происшествия, полиция уже установила его возраст и имя. Автомобиль, на котором он прибыл на место происшествия, зарегистрирован на имя 29-летнего Тревиса Рейнджелла. Полиция попросила у жителей города помощи в поисках, сообщив номер телефона, по которому нужно немедленно позвонить, если кто-то встретит человека, фото которого опубликовано в аккаунте полиции в Twitter.