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На Украине за коррупцию задержали россиянина
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На Украине за коррупцию задержали россиянина 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали россиянина, который находится в розыске по линии Интерпола. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства.
"При осуществлении мер контроля в пункте пропуска "Платоново" пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске, — говорится в сообщении. — Мужчину разыскивали на родине для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий".
Имя задержанного не сообщается. По данным ведомства, в настоящее время о факте задержании проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве, правонарушитель передан представителям национальной полиции.
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