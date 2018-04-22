На Украине за коррупцию задержали россиянина

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали россиянина, который находится в розыске по линии Интерпола . Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства.

"При осуществлении мер контроля в пункте пропуска "Платоново" пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске, — говорится в сообщении. — Мужчину разыскивали на родине для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий".

Имя задержанного не сообщается. По данным ведомства, в настоящее время о факте задержании проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве, правонарушитель передан представителям национальной полиции.