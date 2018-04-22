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В зоне ЧАЭС поймали группу сталкеров
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В зоне ЧАЭС поймали группу сталкеров 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Украинские пограничники совместно с полицейскими задержали четырех человек, незаконно проникших в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает Госпогранслужба Украины.
По ее данным, граждан Украины, занимающихся экстремальным туризмом, поймали на окраине населенного пункта Дитятки Киевской области. В отношении них составлены административные протоколы, нарушителям грозит штраф, передает РИА Новости.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь загрязнения на Украине составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях.
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