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Собянин призвал не отпускать детей из дома
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Собянин призвал не отпускать детей из дома из-за усиления ветра в Москве 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице ожидается новое усиление ветра 21 апреля с 20:00 до 22:00 и призвал не отпускать детей из дома.
«Обращаю внимание горожан: с большой вероятностью с 20:00 до 22:00 вновь будет усиление ветра. Будьте осторожней. Не отпускайте детей из дома», — написал он в Twitter.
Также он сообщил, что число пострадавших в результате ураганного ветра в Москве увеличилось до 12, одна девочка погибла.
Кроме того, сообщалось, что в Мытищинском районе Московской области мужчина погиб после того, как его придавило строительным вагончиком, который перевернулся из-за ураганного ветра.
RT на русском: последние новости
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