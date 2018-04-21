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На юге Китая погибли 11 человек
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СМИ: в результате инцидента с лодками на юге Китая погибли 11 человек 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Число погибших в ходе инцидента с лодками, опрокинувшимися в субботу на реке Таохуацзян (Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай), составило 11 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил информационный портал Sina.
Ранее поступила информация о пяти погибших. Происшествие произошло в ходе тренировок на реке, где опрокинулись две лодки для традиционных соревнований. На месте работают спасатели и полиция. Правоохранительные органы выясняют причины инцидента, ведется следствие.
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