На юге Китая погибли 11 человек

Число погибших в ходе инцидента с лодками, опрокинувшимися в субботу на реке Таохуацзян (Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай), составило 11 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил информационный портал Sina.
Ранее поступила информация о пяти погибших. Происшествие произошло в ходе тренировок на реке, где опрокинулись две лодки для традиционных соревнований. На месте работают спасатели и полиция. Правоохранительные органы выясняют причины инцидента, ведется следствие.