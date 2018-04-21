СМИ: в результате инцидента с лодками на юге Китая погибли 11 человек

Число погибших в ходе инцидента с лодками, опрокинувшимися в субботу на реке Таохуацзян (Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай), составило 11 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил информационный портал Sina.