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В Латвии арестовали лидера Штаба защиты русских школ
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В Латвии арестовали лидера Штаба защиты русских школ 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд в Латвии арестовал местного правозащитника, активиста Штаба защиты русских школ Александра Гапоненко. Об этом сообщил его друг, общественный деятель Владимир Линдерман.
«Суд определил меру пресечения для Александра Гапоненко — арест. Его повезли в Рижскую центральную тюрьму», — цитирует Линдермана РИА Новости.
Гапоненко подозревают в нарушении ч. 1 ст. 80 Уголовного закона Латвии (деятельность против независимости страны и её государственного строя).
Ранее глава СПЧ Михаил Федотов прокомментировал задержание в Латвии защитника русских школ.
В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил постепенный перевод школ национальных меньшинств, в том числе русскоязычных, на обучение на латышском языке.
RT на русском: последние новости
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