В Латвии арестовали лидера Штаба защиты русских школ

Суд в Латвии арестовал местного правозащитника, активиста Штаба защиты русских школ Александра Гапоненко. Об этом сообщил его друг, общественный деятель Владимир Линдерман

«Суд определил меру пресечения для Александра Гапоненко — арест. Его повезли в Рижскую центральную тюрьму», — цитирует Линдермана РИА Новости.

Гапоненко подозревают в нарушении ч. 1 ст. 80 Уголовного закона Латвии (деятельность против независимости страны и её государственного строя).