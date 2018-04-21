ФСБ предотвратила теракты в России

ФСБ предотвратила серию терактов на Ставрополье, которые планировал сторонник ИГ*, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что преступления готовил сторонник Исламского государства*, присягнувший главарю группировки Абу Бакру аль-Багдади. По данным силовиков, он планировал "резонансные теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств".

"Объектами террористических актов должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности", — отметили в ведомстве.

Как заявлял глава ФСБ Александр Бортников, за прошлый год силовики предотвратили 25 терактов, еще четыре террористам удалось совершить.

За первый квартал этого года спецслужбам удалось предотвратить шесть терактов и ликвидировать 12 бандитских ячеек. Силовики задержали 189 и уничтожили 15 "бандитов и их пособников", отмечал глава ФСБ.

*Террористическая организация, запрещенная в России.