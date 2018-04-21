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ФСБ предотвратила теракты в России
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ФСБ предотвратила теракты в России 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
ФСБ предотвратила серию терактов на Ставрополье, которые планировал сторонник ИГ*, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что преступления готовил сторонник Исламского государства*, присягнувший главарю группировки Абу Бакру аль-Багдади. По данным силовиков, он планировал "резонансные теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств".
"Объектами террористических актов должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности", — отметили в ведомстве.
Как заявлял глава ФСБ Александр Бортников, за прошлый год силовики предотвратили 25 терактов, еще четыре террористам удалось совершить.
>> ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в Ростовской области
За первый квартал этого года спецслужбам удалось предотвратить шесть терактов и ликвидировать 12 бандитских ячеек. Силовики задержали 189 и уничтожили 15 "бандитов и их пособников", отмечал глава ФСБ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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