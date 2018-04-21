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В Киеве на спортплощадке в жилом районе прогремел взрыв
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В Киеве на спортплощадке в жилом районе прогремел взрыв 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Взрыв, по предварительным данным, самодельного взрывного устройства, произошел в субботу утром на спортивной площадке во дворе жилых домов в одном из районов Киева, никто не пострадал, сообщает пресс-служба полиции Киева.
"В результате происшествия никто не пострадал. На место выехали все профильные службы и следственно-оперативные группы", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в субботу в 8.04 (время совпадает с мск) в полицию обратился мужчина, который сообщил, что в доме по ул. Пожарского в Днепровском районе услышал хлопок, похожий на взрыв.
На вызов прибыли взрывотехники, которые проводят тщательный осмотр. На месте обнаружены детали самодельного взрывного устройства, сообщает полиция. По данным правоохранителей, взрыв произошел на спортивной площадке, которая расположена у жилых многоэтажных домов.
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