Автобус с туристами упал с моста в КНДР

СМИ: в КНДР автобус с туристами упал с моста

"Туристический автобус упал с моста в КНДР, более 30 человек погибли", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 35 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса со старого моста в глубокий канал в штате Западная Бенгалия на востоке Индии

Инцидент произошел в Даулатабаде округа Муршидабад автобус пробил перила моста и упал в воду.

Как отмечалось, водитель не справился с управлением при повороте для избежания столкновения с другим транспортным средством.