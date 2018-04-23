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Автобус с туристами упал с моста в КНДР
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СМИ: в КНДР автобус с туристами упал с моста 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: РИА Новости
В Северной Корее более 30 человек погибли из-за падения туристического автобуса с моста. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал CGTN.
"Туристический автобус упал с моста в КНДР, более 30 человек погибли", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 35 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса со старого моста в глубокий канал в штате Западная Бенгалия на востоке Индии.
Инцидент произошел в Даулатабаде округа Муршидабад автобус пробил перила моста и упал в воду.
Как отмечалось, водитель не справился с управлением при повороте для избежания столкновения с другим транспортным средством.
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