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На Украине 15 детей госпитализировали с отравлением
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На Украине 15 детей госпитализировали с отравлением 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Луганской области Украины 15 детей госпитализированы с отравлением различной степени тяжести после завтрака в одном из заведений общественного питания. Об этом заявила начальник отдела по связям с общественностью ГУ Нацполиции по области Татьяна Погукай.
«Сегодня, дети из разных городов и районов области приняли участие в детском мероприятии, во время которого они употребляли заранее приготовленные завтраки. Уже через несколько часов после еды 15 из 22 детей были госпитализированы», — написала она в Facebook.
По словам главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза, в настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Как отмечается, двое детей находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Врачи оценивают состояние остальных как средней степени тяжести.
В октябре сообщалось, что во Львове 18 человек отравились в ресторане.
Также Пятый канал передавал, что в Пензенской области шестеро детей отравились угарным газом.
RT на русском: последние новости
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