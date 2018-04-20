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Известный музыкант умер в 28 лет
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Известный музыкант умер в 28 лет 

Рамблер 55 минут назад
Фото: globallookpress.com
Шведский диджей и продюсер Тим Берглинг, выступающий под псевдонимом Avicii, скончался в возрасте 28 лет. Об этом сообщает Sky News.
Музыкант умер в столице Омана — Маскате. О причинах смерти не сообщается.
Авичи прославился в 2010 году благодаря синглам My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels.
По данным журнала Forbes, в 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в 20 млн долларов.
В 2016 году Avicii объявил о приостановке живых выступлений из-за проблем со здоровьем. Несколько лет он страдал острым панкреатитом. В 2014 году ему удалили желчный пузырь и аппендикс.
 Ещё 4 источника 
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