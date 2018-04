Известный музыкант умер в 28 лет

Шведский диджей и продюсер Тим Берглинг, выступающий под псевдонимом Avicii, скончался в возрасте 28 лет. Об этом сообщает Sky News.

Музыкант умер в столице Омана Маскате . О причинах смерти не сообщается.

Авичи прославился в 2010 году благодаря синглам My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels.

По данным журнала Forbes, в 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в 20 млн долларов.

В 2016 году Avicii объявил о приостановке живых выступлений из-за проблем со здоровьем. Несколько лет он страдал острым панкреатитом. В 2014 году ему удалили желчный пузырь и аппендикс.