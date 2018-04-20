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Умер Владимир Ляхов
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Умер космонавт Владимир Ляхов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Умер советский космонавт Владимир Ляхов, говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов.
"Девятнадцатого апреля 2018 года на 77 году скоропостижно ушёл из жизни дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, полковник Владимир Афанасьевич Ляхов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что руководство и сотрудники Центра, космонавты СССР и России приносят соболезнования родным и близким Ляхова.
Ляхов родился 20 июля 1941 года. На его счету три космических полёта общей продолжительностью более 333 суток и три выхода в открытый космос суммарной продолжительностью 7 часов 8 минут. Он выполнял длительные космические полёты основных экспедиций на орбитальные станции "Салют-6" и "Салют-7".
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