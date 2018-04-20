Московская электричка начала разваливаться на ходу

Дверь электрички, следовавшей из Москвы , оторвалась от состава и зацепила трех подростков на станции Томилино . Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, передает «Интерфакс».

По словам представителя ведомства, дверь оторвалась из-за неисправности механизма, это произошло примерно в 18:30.

В пресс-службе отметили, что полиция незамедлительно выехала на место происшествия. Информация о состоянии пострадавших уточняется. «В ближайшее время будет решен вопрос о передаче всех материалов по происшествию в органы Следственного комитета », — сообщили в полиции.

В апреле три человека погибли в течение получаса на одном и том же перегоне на 65-м километре Рязанского направления Московской железной дороги. Оба несчастных случая произошли в местах, где переход через железнодорожные пути не предусмотрен.