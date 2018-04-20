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Московская электричка начала разваливаться на ходу
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Московская электричка начала разваливаться на ходу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дверь электрички, следовавшей из Москвы, оторвалась от состава и зацепила трех подростков на станции Томилино. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, передает «Интерфакс».
По словам представителя ведомства, дверь оторвалась из-за неисправности механизма, это произошло примерно в 18:30.
В пресс-службе отметили, что полиция незамедлительно выехала на место происшествия. Информация о состоянии пострадавших уточняется. «В ближайшее время будет решен вопрос о передаче всех материалов по происшествию в органы Следственного комитета», — сообщили в полиции.
В апреле три человека погибли в течение получаса на одном и том же перегоне на 65-м километре Рязанского направления Московской железной дороги. Оба несчастных случая произошли в местах, где переход через железнодорожные пути не предусмотрен.
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