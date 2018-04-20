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Сбежавшие от Украины моряки дали интервью
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Сбежавшие от Украины моряки дали интервью 

Рамблер 59 минут назад
Двое членов экипажа арестованного на Украине сейнера «Норд», вернувшиеся на родину, рассказали, что оценивали свои шансы на возвращение в один процент.
«99% против одного был то, что проскочим. Я не знаю, как так у нас получилось. Мы вошли в этот процент. Но отправлялись туда, будучи уверенными, что вернемся на территорию Украины», — цитирует Life.ru одного из моряков.
Освободившиеся из плена россияне записали видеообращение, в котором поблагодарили своих адвокатов и всех, кто пытался вернуть их с территории Украины, и выразили надежду, что остальные члены экипажа также скоро смогут вернуться домой. Видеообращение опубликовано агентством РИА Новости.
Накануне в погранслужбе Украины объяснили, что двоим членам команды «Норда» удалось покинуть территорию Украины из-за транскрипций их фамилий в российских паспортах, которые не совпадали с теми, что находились в базе данных украинских пограничников.
>> Моряки "Норда" сбежали от Украины
Еще семерых членов команды сняли с рейса в Минск. На них были составлены протоколы о попытке незаконного пересечения границы Украины.
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