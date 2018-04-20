Сбежавшие от Украины моряки дали интервью

Двое членов экипажа арестованного на Украине сейнера «Норд», вернувшиеся на родину, рассказали, что оценивали свои шансы на возвращение в один процент.

«99% против одного был то, что проскочим. Я не знаю, как так у нас получилось. Мы вошли в этот процент. Но отправлялись туда, будучи уверенными, что вернемся на территорию Украины», — цитирует Life.ru одного из моряков.

Освободившиеся из плена россияне записали видеообращение, в котором поблагодарили своих адвокатов и всех, кто пытался вернуть их с территории Украины, и выразили надежду, что остальные члены экипажа также скоро смогут вернуться домой. Видеообращение опубликовано агентством РИА Новости.

Накануне в погранслужбе Украины объяснили, что двоим членам команды «Норда» удалось покинуть территорию Украины из-за транскрипций их фамилий в российских паспортах, которые не совпадали с теми, что находились в базе данных украинских пограничников.