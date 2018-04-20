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Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
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Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал 

Рамблер 1 час назад
Говорят, что у котов девять жизней, и этот липецкий кот — яркое тому подтверждение. Камеры уличного видеонаблюдения запечатлели поистине чудесное приземление пушистого питомца. Чёрный кот свалился с девятого этажа и приземлился на капот припаркованной возле подъезда машины. Удивительно, но после такого полёта и довольно жёсткого приземления животное встало на ноги и вполне бодро побежало. Чуть позже его подобрал хозяин. Автомобиль, похоже, пострадал чуть больше — на капоте осталась заметная вмятина.
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