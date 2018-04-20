В сейме Польши протестуют родители и опекуны инвалидов

Родители и опекуны людей с ограниченными возможностями проводят протестную акцию в сейме Польши , передает корреспондент РИА Новости

Около 15 человек разместились в коридоре нижней палаты польского парламента возле места, где обычно проходят различные пресс-конференции. Протестующие взяли с собой запасы воды и средств гигиены. Также они признаются, что работники Сейма оказывают им помощь, в частности, приносят еду из столовой. Некоторые из участников акции пришли в сейм со своими детьми-инвалидами.

Протестующие требуют предоставлять им ежемесячную выплату в размере 500 злотых (немногим менее 150 долларов) на цели реабилитации и увеличить размер социальной пенсии, которая составляет 744 злотых (немногим более 200 долларов).

В пятницу к протестующим пришел президент Польши Анджей Дуда . Он обещал заняться проблемами людей с ограниченными возможностями и взять под контроль подготовку соответствующего законопроекта.

"Я буду говорить с министром, буду говорить с премьером. Мы подготовим проект закона. Вы его увидите", — сказал Дуда протестующим.

Несмотря на заявления Дуды, протестующие решили продолжить свою акцию. Президент пригласил их в свою канцелярию для продолжения беседы, но протестующие отказались и решили продолжить протест в сейме.

Они заявили, что намерены оставаться в сейме до момента принятия парламентом законопроекта, который будет учитывать их требования.