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В сейме Польши протестуют родители и опекуны инвалидов
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В сейме Польши протестуют родители и опекуны инвалидов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Родители и опекуны людей с ограниченными возможностями проводят протестную акцию в сейме Польши, передает корреспондент РИА Новости.
Около 15 человек разместились в коридоре нижней палаты польского парламента возле места, где обычно проходят различные пресс-конференции. Протестующие взяли с собой запасы воды и средств гигиены. Также они признаются, что работники Сейма оказывают им помощь, в частности, приносят еду из столовой. Некоторые из участников акции пришли в сейм со своими детьми-инвалидами.
Протестующие требуют предоставлять им ежемесячную выплату в размере 500 злотых (немногим менее 150 долларов) на цели реабилитации и увеличить размер социальной пенсии, которая составляет 744 злотых (немногим более 200 долларов).
В пятницу к протестующим пришел президент Польши Анджей Дуда. Он обещал заняться проблемами людей с ограниченными возможностями и взять под контроль подготовку соответствующего законопроекта.
"Я буду говорить с министром, буду говорить с премьером. Мы подготовим проект закона. Вы его увидите", — сказал Дуда протестующим.
Несмотря на заявления Дуды, протестующие решили продолжить свою акцию. Президент пригласил их в свою канцелярию для продолжения беседы, но протестующие отказались и решили продолжить протест в сейме.
Они заявили, что намерены оставаться в сейме до момента принятия парламентом законопроекта, который будет учитывать их требования.
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