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Кот сбил беспилотник
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Кот сбил беспилотник 

Рамблер 1 час назад
Домашние коты любят держать обстановку под контролем. Владелец кота Леопольда решил запустить дома беспилотник. Дрон исследовал комнаты, не привлекая внимания домочадцев. Но вот Леопольд беспилотный аппарат невзлюбил. Когда дрон облетел одну из комнат и направился в коридор, кот очень испугался и бросился навстречу аппарату. Причём животное явно проявило агрессию — оно приподнялось на задние лапы и расставило передние. Встреча закончилась столкновением электронной игрушки и пушистого питомца. О состоянии кота и беспилотника не сообщается.
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