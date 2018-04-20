Ещё
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России начнут летать стоя
В России начнут летать стоя

Медлительный ленивец вызвал затор на дороге 

Рамблер 2 часа назад
Дорожную пробку создал на дороге в Коста-Рике ленивец. Животное очень медленно выползло на проезжую часть и столь же медленно пыталось перебраться на противоположную сторону улицы. К счастью, на помощь ему пришёл полицейский — страж порядка перенёс ленивца через дорогу и выпустил в траву. Ленивцы заслужили название из-за поведения — они большую часть времени проводят на ветках в сонном состоянии и чрезвычайно медленно двигаются, но даже это случается только в случае особой необходимости. Известно также, что при случае ленивцы не прочь поплавать и делают это весьма умело.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей390
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора45
«Весь салон залит кровью»143
Путин инициировал важное совещание336
В России может резко подорожать сотовая связь86
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение