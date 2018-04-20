Медлительный ленивец вызвал затор на дороге 

Дорожную пробку создал на дороге в Коста-Рике ленивец. Животное очень медленно выползло на проезжую часть и столь же медленно пыталось перебраться на противоположную сторону улицы. К счастью, на помощь ему пришёл полицейский — страж порядка перенёс ленивца через дорогу и выпустил в траву. Ленивцы заслужили название из-за поведения — они большую часть времени проводят на ветках в сонном состоянии и чрезвычайно медленно двигаются, но даже это случается только в случае особой необходимости. Известно также, что при случае ленивцы не прочь поплавать и делают это весьма умело.