Подозреваемого в поджоге дома на Алтае задержали

Следователи задержали подозреваемого в поджоге дома на Алтае

Двадцатитрехлетний местный житель задержан на Алтае по подозрению в поджоге дома, где погибли пять человек, сообщается в пятницу на сайте СК РФ.

По предварительным данным, 20 апреля в селе Косиха в частном доме несколько местных жителей распивали спиртные напитки. Ночью на веранде дома вспыхнул пожар. От отравления угарным газом погибли три женщины и два мужчины в возрасте от 27 до 59 лет. Отмечается, что в доме постоянно собирались компании, распивающие алкоголь.

"По подозрению в совершении преступления… задержан 23-летний местный житель. Предварительно установлено, что между подозреваемым и погибшими произошел конфликт, в результате которого мужчина поджег дом", — говорится в сообщении СК.

Следователи завели уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц", добавляется в сообщении. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.