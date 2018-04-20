Ещё
Подозреваемого в поджоге дома на Алтае задержали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следователи задержали подозреваемого в поджоге дома на Алтае 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Двадцатитрехлетний местный житель задержан на Алтае по подозрению в поджоге дома, где погибли пять человек, сообщается в пятницу на сайте СК РФ.
По предварительным данным, 20 апреля в селе Косиха в частном доме несколько местных жителей распивали спиртные напитки. Ночью на веранде дома вспыхнул пожар. От отравления угарным газом погибли три женщины и два мужчины в возрасте от 27 до 59 лет. Отмечается, что в доме постоянно собирались компании, распивающие алкоголь.
"По подозрению в совершении преступления… задержан 23-летний местный житель. Предварительно установлено, что между подозреваемым и погибшими произошел конфликт, в результате которого мужчина поджег дом", — говорится в сообщении СК.
Следователи завели уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц", добавляется в сообщении. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.
РИА Новости: последние новости
Следствие установило, что при пожаре в Кемерово погибли 60 человек В Крыму действует сеть экстремистской организации, заявили в Госдуме Донецкая фильтровальная станция может возобновить работу 21-22 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание278
«Весь салон залит кровью»57
Турция вывела золотой запас из США229
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть41
Кремль отреагировал на визовую блокаду США37
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
00:28
Землю неожиданно накрыла магнитная буря
Наука и техника
00:38
Правило проката велосипеда изменится
Новости Москвы
01:20
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности
Общество Новости Москвы
00:24
Собянин провел прием пяти граждан
Политика Новости Москвы
10:16
Гостиницу на 150 номеров построят в центре города
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение