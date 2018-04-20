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«Нефтяной Чернобыль»
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«Нефтяной Чернобыль» 

Рамблер 5 часов назад
20 апреля 2010 года произошел взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе у побережья США, затем переросший в техногенную катастрофу. Как это было — в нашей галерее.
1/12  «Лучше всего описать это как большое грибовидное облако, как если бы взорвалась бомба», - так описал взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon старшина Береговой охраны США Блэр Дотен
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2/12  После взрыва на платформе начался пожар, который безуспешно пытались потушить с пожарных судов, при этом столб дыма поднимался на высоту 3 километр
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3/12  Пожар длился 36 часов, и 22 апреля 2010 года нефтяная платформа Deepwater Horizon затонула
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4/12  В момент взрыва на установке Deepwater Horizon погибло 11 человек и пострадало 17 из 126 человек, находившихся на борту. В конце июня 2010 года появились сообщения о гибели ещё 2 человек при ликвидации последствий катастрофы
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5/12  Разлив нефти продолжался 152 дня с 20 апреля по 19 сентября 2010 года, за это время из скважины в Мексиканский залив вытекло около 5 миллионов баррелей нефти
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6/12  В результате разлива нефти было загрязнено 1770 километров побережья, был введён запрет на рыбную ловлю, для промысла были закрыты более трети всей акватории Мексиканского залива
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7/12  По состоянию на 2 ноября 2010 года было собрано 6814 мёртвых животных, в том числе 6104 птицы, 609 морских черепах, 100 дельфинов и других млекопитающих
Фото:
8/12  Результатом это нефтяного разлива в течение нескольких лет, прошедших со дня аварии, стало увеличение смертности среди таких морских обитателей, как дельфины и киты. По предварительным оценкам специалистов – экологов, смертность, к примеру, дельфинов – афалин возросла в пятьдесят раз
Фото:
9/12  В сентябре 2011 года был опубликован 500-страничный доклад Бюро по управлению, регулированию и охране океанских энергоресурсов и Береговой охраны США. Главной причиной названо стремление BP сократить расходы по разработке скважины, ради этого пренебрегли рядом норм по безопасности
Фото:
10/12  Из-за гигантских убытков, понесенных в результате происшествия, BP была вынуждена продавать активы по всему миру
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12/12 
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Взрыв нефтяной платформы «Deepwater Horizon», принадлежавшей компании British Petroleum (BP) — авария произошедшая 20 апреля 2010 года в 80 километрах от побережья штата Луизиана в Мексиканском заливе, и со временем переросшая в техногенную катастрофу сначала локального, затем регионального масштаба, с негативными последствиями для экосистемы региона на многие десятилетия вперёд.
Одна из крупнейших техногенных катастроф в мировой истории по негативному влиянию на экологическую обстановку. На данный момент признана самой крупной утечкой нефти в открытый океан в истории США, и, вероятно, в мировой истории.
В результате взрыва погибли 11 человек, в море вылилось около 5 миллионов баррелей нефти. Из-за гигантских убытков, понесенных в результате происшествия, BP была вынуждена продавать активы по всему миру.
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