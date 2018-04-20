«Нефтяной Чернобыль» 

Взрыв нефтяной платформы «Deepwater Horizon», принадлежавшей компании British Petroleum (BP) — авария произошедшая 20 апреля 2010 года в 80 километрах от побережья штата Луизиана в Мексиканском заливе, и со временем переросшая в техногенную катастрофу сначала локального, затем регионального масштаба, с негативными последствиями для экосистемы региона на многие десятилетия вперёд.
Одна из крупнейших техногенных катастроф в мировой истории по негативному влиянию на экологическую обстановку. На данный момент признана самой крупной утечкой нефти в открытый океан в истории США, и, вероятно, в мировой истории.
В результате взрыва погибли 11 человек, в море вылилось около 5 миллионов баррелей нефти. Из-за гигантских убытков, понесенных в результате происшествия, BP была вынуждена продавать активы по всему миру.