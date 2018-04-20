«Нефтяной Чернобыль» 

1/12 «Лучше всего описать это как большое грибовидное облако, как если бы взорвалась бомба», - так описал взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon старшина Береговой охраны США Блэр Дотен Фото: VICE News

2/12 После взрыва на платформе начался пожар, который безуспешно пытались потушить с пожарных судов, при этом столб дыма поднимался на высоту 3 километр Reuters Фото:

3/12 Пожар длился 36 часов, и 22 апреля 2010 года нефтяная платформа Deepwater Horizon затонула Фото: VICE News

4/12 В момент взрыва на установке Deepwater Horizon погибло 11 человек и пострадало 17 из 126 человек, находившихся на борту. В конце июня 2010 года появились сообщения о гибели ещё 2 человек при ликвидации последствий катастрофы globallookpress.com Фото:

5/12 Разлив нефти продолжался 152 дня с 20 апреля по 19 сентября 2010 года, за это время из скважины в Мексиканский залив вытекло около 5 миллионов баррелей нефти globallookpress.com Фото:

6/12 В результате разлива нефти было загрязнено 1770 километров побережья, был введён запрет на рыбную ловлю, для промысла были закрыты более трети всей акватории Мексиканского залива globallookpress.com Фото:

7/12 По состоянию на 2 ноября 2010 года было собрано 6814 мёртвых животных, в том числе 6104 птицы, 609 морских черепах, 100 дельфинов и других млекопитающих globallookpress.com Фото:

8/12 Результатом это нефтяного разлива в течение нескольких лет, прошедших со дня аварии, стало увеличение смертности среди таких морских обитателей, как дельфины и киты. По предварительным оценкам специалистов – экологов, смертность, к примеру, дельфинов – афалин возросла в пятьдесят раз Reuters Фото:

9/12 В сентябре 2011 года был опубликован 500-страничный доклад Бюро по управлению, регулированию и охране океанских энергоресурсов и Береговой охраны США. Главной причиной названо стремление BP сократить расходы по разработке скважины, ради этого пренебрегли рядом норм по безопасности Reuters Фото: