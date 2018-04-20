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В Берлине идет эвакуация из-за «старой» авиабомбы
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В Берлине идет эвакуация 10 тыс. человек из-за авиабомбы времен Второй мировой войны 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Эвакуация людей из зданий, находящихся в радиусе 800 м от места обнаружения британской авиабомбы времен Второй мировой войны, началась в пятницу в Берлине. Как сообщил представитель столичной полиции, свои дома и квартиры будут вынуждены покинуть в общей сложности 10 тыс. человек.
Снаряд весом в 500 кг был обнаружен во время строительных работ рядом с главным железнодорожным вокзалом города. В связи с операцией по его обезвреживанию с 10:00 (11:00 мск) поезда перестанут останавливаться на главном вокзале, а с 11:30 (12:30 мск) движение составов через него будет полностью прекращено, они будут следовать в обход.
Как ожидается, специалисты приступят к обезвреживанию бомбы в 12:00 (13:00 мск).
В конце войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров — фугасные, осколочные, зажигательные. Более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев, иногда чаще, снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют — саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.
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