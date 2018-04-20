Выпрыгнувший из окна ТЦ мальчик выписан из больницы

Мальчика, выпрыгнувшего из горящего ТЦ в Кемерово, выписали из больницы

Врачи в пятницу выписали 11-летнего мальчика, получившего тяжелые травмы после того, как он выпрыгнул с четвертого этажа горящего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово , сообщил РИА Новости представитель Областной детской клинической больницы.

При пожаре мальчик потерял обоих родителей и младшую сестру. Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын сообщал РИА Новости, что бабушка станет опекуном мальчика.

"Мальчик сегодня выписан на домашний режим реабилитации. Его состояние хорошее — он самостоятельно ходит, сидит. Через месяц ждем его на очередной курс реабилитации", — сообщил собеседник агентства.

В детской областной больнице мальчик провел почти месяц. Повторная реабилитация ребенка назначена на конец мая.

Ранее сообщалось, что у мальчика диагностировали отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, легких, перелом костей таза без смещения. Главной сложностью стали проблемы легких, ребенка подключили к аппарату ИВЛ, но медики детской областной больницы справились с этим за сутки.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского в Кемерово сейчас остается еще один пострадавший — также выпрыгнувший из ТЦ 18-летний парень.