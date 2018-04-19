Сотрудники МИД РФ эвакуированы из-за сообщения об угрозе взрыва

Анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании МИД РФ не подтвердилось, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах города.

"Кинологи не обнаружили взрывчатых веществ при обследовании здания МИД РФ на пл. Смоленская-Сенная, д. 32", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что более 40 человек эвакуированы из здания МИД РФ из-за поступившего от неизвестного звонка об угрозе взрыва.

В МИД РФ подтвердили ТАСС эвакуацию сотрудников из здания на Смоленской площади.

"Подтверждаем [информацию]", — сказал собеседник агентства.