Сотрудники МИД РФ эвакуированы

Анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании МИД РФ не подтвердилось, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах города.
"Кинологи не обнаружили взрывчатых веществ при обследовании здания МИД РФ на пл. Смоленская-Сенная, д. 32", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что более 40 человек эвакуированы из здания МИД РФ из-за поступившего от неизвестного звонка об угрозе взрыва.
В МИД РФ подтвердили ТАСС эвакуацию сотрудников из здания на Смоленской площади.
"Подтверждаем [информацию]", — сказал собеседник агентства.
Всего с 11 сентября прошлого года, когда в России началась волна сообщений о ложных минированиях, атаке телефонных террористов подверглись более 4 тыс. объектов в 215 городах России, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах.