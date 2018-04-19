Заседали всем Совбезом: чем кончилось «дело Скрипаля»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела брифинг, в ходе которого вскрылись новые факты, связанные с Солсбери. По словам Захаровой, в сирийской Гуте были обнаружены немецкие контейнеры из-под хлора, а также снаряды, которые были произведены в британском Солсбери, где произошел инцидент с Сергеем и Юлией Скрипаль

«На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором, самым страшным видом химического оружия, из Германии , а также дымовые шашки производством из города, внимание, Солсбери, Великобритания», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что британскому правительству была выгодна организация провокации с отравлением Скрипалей в Солсбери. «Если говорить о мотивах, о которых говорит официальный Лондон в отношении „дела Скрипалей“, то с высокой долей вероятности провокация с отравлением российских граждан в Солсбери была выгодна, а, возможно, и организована британскими спецслужбами с целью компрометации России и ее политического руководства. Ранее Великобритания такими вещами занималась регулярно», — напомнила Захарова, отметив, что это вполне укладывается в линию по демонизации России в западном обществе.

На протяжении последней недели международное сообщество было так поглощено предполагаемой химической атакой в Сирии и «ударом возмездия», нанесенным по территории страны силами США , Великобритании и Франции , что «дело Скрипаля» немного ушло на второй план. Однако 18 апреля отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери обсудили сразу в двух международных организациях. Утром в Гааге состоялось закрытое заседание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по «делу Скрипаля».

Представители ОЗХО вновь отметили, что ни в DSTL (Научная лаборатория обороны и технологий британского правительства в Портон-Дауне. — «Газета.Ru» ), ни в других лабораториях ОЗХО не смогли определить страну или лабораторию-производителя вещества, использованного в этой атаке. Об этом заявил представитель Великобритании в ОЗХО Петер Уилсон.

Несмотря на это, отказываться от заявлений Лондона о причастности Москвы к отравлению Скрипалей Уилсон не стал:

«Мы считаем, что только у России есть технические способности, эксплуатационный опыт и мотив избрать целью Скрипалей».

В ходе заседания в Гааге была затронута и тема, так взволновавшая российскую общественность несколько дней тому назад. В ОЗХО опровергли информацию о том, что веществом, использованным против Скрипалей, являлся нервно-паралитический газ BZ.

Напомним, в недавно опубликованном докладе швейцарской лаборатории Spiez о результатах изучения собранных в Солсбери образцов вещества говорилось, что исследованный специалистами образец является нервно-паралитическим агентом BZ. Этот яд не производили ни в СССР, ни в России — зато он стоял на вооружении стран НАТО , включая в США и Великобританию.

Российский МИД тут же потребовал от ОЗХО объяснений насчет выводов экспертов швейцарской лаборатории — ведь ранее британская сторона и ее западные сторонники утверждали, что экс-полковника ГРУ и его дочь отравили советским ядом «Новичок».

На заседании 18 апреля глава лаборатории ОЗХО Марк-Майкл Блюм подчеркнул, что вещество BZ, которое упоминается в публичных заявлениях, «содержится в контрольной выборке, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии с существующими процедурами». В ОЗХО также заверили, что выявленное вещество «не имеет ничего общего с образцами, собранными в Солсбери».

Заседание в Совбезе: озабоченность и нестыковки

Вечером 18 апреля в Нью-Йорке также состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждалось в том числе «дело Скрипаля». Большинство участников встречи вновь говорили о недопустимости применения химического оружия и необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования.

В Совбезе не утихали и обвинения в адрес Москвы — представитель США Никки Хейли назвала Россию ответственной за применение химического оружия в Солсбери: «Надеемся, что коллеги осудят применение российского оружия массового поражения. Иначе нам придется увидеть картины, которые никто не хочет увидеть. И следующий эпизод применения этого оружия вполне может произойти уже ближе к нашим домам, к женщинам и детям. И слишком поздно для того, чтобы реагировать».

В свою очередь, постпред Франции заявил, что «чистота [отравляющего вещества — „Газета.Ru“] и отсутствие примесей свидетельствует о том, что требуется государственный опыт, чтобы его создать. Негосударственные компании не обладают такими знаниями». Он также призвал страны-участницы «объединиться и остановить распространение химического оружия».

Выступая в Совбезе, постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на ряд нестыковок в расследовании отравления в Солсбери. По его словам, оперативность анализа проб, взятых в местах ЧП и у пострадавших, свидетельствует о том, что отравляющее вещество могло быть произведено в любой обладающей современным оборудованием лаборатории.

«Эти лаборатории есть и на территории Великобритании, и в США, и в ряде других стран. Формула этого вещества известна в мире с 1998 года», — сказал российский постпред.

Он также предложил обсудить моменты, которых нет в закрытой части доклада ОЗХО: «А нет там упоминания РФ. Нет информации о факторах поражения Скрипалей, равно как и нет сведений об истории болезни и лечении». Небензя подчеркнул, что британские власти не объяснили, «каким образом токсичный химикат, крайне нестабильный во влажной среде, был обнаружен в высокой концентрации спустя почти три недели после инцидента».

«Почему, если вещество крайне токсичное, то оно подействовало на жертву только спустя семь часов после контакта? — задал вопрос Небензя. — Непонятно, каким образом в пробе крови спустя 18 дней после контакта был обнаружен неразложившийся химикат, когда у второго, более серьезно пострадавшего человека, такого не наблюдалось. Может, это косвенно свидетельствует о том, что с высокой долей вероятности химикат был впрыснут в уже взятую пробу крови».

Заседание СБ ООН 18 апреля — уже не первая, и, вероятно, не последняя встреча представителей стран Совбеза по «делу Скрипаля». Однако директор Центра европейской информации Николай Топорнин считает, что апогей истерии вокруг отравления Скрипалей уже позади.

«Я считаю, что пик этой истории уже позади — цель, которая была поставлена, достигнута. Разразился глобальный дипломатический конфликт между Россией и странами, представляющими Евроатлантический альянс», — пояснил свою позицию эксперт.

Он добавил, что выжать что-то еще из этого конфликта довольно сложно. «Но также невозможно и отыграть все назад, — продолжает Топорнин, — На сегодняшний день никто не доказал, кто стоит за этим инцидентом — есть только заявления США и Великобритании, что highly likely, как они говорят, это была Россия».

По словам эксперта, стороны будут и дальше придерживаться своей изначальной позиции — то есть обвинять во всем Россию.

«Мы, в свою очередь, поскольку нет никаких доказательств, будем продолжать говорить, что не имеем к этому никакого отношения», — заключил Топорнин.

Схожую точку зрения высказывал и замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов . «Западные страны будут и дальше придерживаться того нарратива, который они избрали изначально». Эксперт также отметил, что «и то, как эта кампания была исполнена, и время, и применение этого вещества, и тот факт, что и Сергей, и Юлия Скрипали остались живы, свидетельствует как раз о том, что имела место именно провокация, а не попытка убийства со стороны Российской Федерации».

Суслов добавил, что ничего принципиально нового на заседаниях Совбеза происходить не будет — «Россия будет продолжать говорить о бездоказательности и задавать вопросы, не получая на них ответов, а США, Великобритания и их союзники продолжат с каменным лицом говорить, что во всем виновата Россия».

Что творится в семействе Скрипалей

Напомним, что оба пострадавших в Солсбери уже пришли в себя. Юлия Скрипаль очнулась 29 марта и спустя некоторое время была выписана из госпиталя. Посольство РФ в Лондоне предлагало ей помощь и встречу с российскими представителями, однако Юлия отказалась.

Позже британский таблоид The Sun со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что в ночь с 10 на 11 апреля Юлия Скрипаль была вывезена на военную базу в сопровождении вооруженной охраны.

Придя в сознание, Скрипаль звонила своей двоюродной сестре Виктории , чтобы сообщить, что с ней все «нормально» и «все поправляются». Тогда же стало известно, что из комы вышел и Сергей Скрипаль . При этом Юлия попросила свою сестру не приезжать в Великобританию для встречи, выразив уверенность, что той все равно не дадут визу и не позволят увидеться с семьей.

Тем не менее Виктория Скрипаль все еще намерена поехать к родственникам в Соединенное королевство и даже собирается писать письмо на имя генсека ООН Антониу Гутерриша с требованием выдать ей британскую визу — до сих пор ей отказывались давать разрешение на въезд в страну. О планах связаться напрямую с Гутерришем Скрипаль заявляла в эфире «Эха Москвы»

«Газета.Ru» сумела связаться с подругой детства Юлии Скрипаль Екатериной — они общались, когда их родители вместе работали в Испании . Екатерина запомнила Юлию дружелюбной и веселой девочкой: «Я помню, что мы играли в мушкетеров в испанских в горах». Теперь, когда жизнь Юлии Скрипаль стала похожей на роман Дюма, она вряд ли вернется в Россию.

18 апреля российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин выразил уверенность, что Великобритания удерживает российскую гражданку в заложниках.