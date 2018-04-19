Активистку «Божьей воли» оштрафовали на миллион рублей за погром в «Манеже»

Бутырский суд Москвы взыскал с активистки движения "Божья воля" Людмилы Есипенко почти 1.2 млн рублей за погром на выставке в "Манеже", следует из данных картотеки дел Мосгорсуда

Погром на выставке "Скульптуры, которых мы не видим" в "Манеже" православные активисты устроили в 2015 году. Есипенко в 2016 году поместили под домашний арест по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия" Уголовного кодекса. В 2017-м "Манеж" подал на нее иск на сумму 1 млн 183 тыс. 851 руб., в ноябре того же года он был удовлетворен заочно.