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Активистку «Божьей воли» оштрафовали на миллион рублей
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Активистку «Божьей воли» оштрафовали на миллион рублей за погром в «Манеже» 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Бутырский суд Москвы взыскал с активистки движения "Божья воля" Людмилы Есипенко почти 1.2 млн рублей за погром на выставке в "Манеже", следует из данных картотеки дел Мосгорсуда.
Погром на выставке "Скульптуры, которых мы не видим" в "Манеже" православные активисты устроили в 2015 году. Есипенко в 2016 году поместили под домашний арест по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия" Уголовного кодекса. В 2017-м "Манеж" подал на нее иск на сумму 1 млн 183 тыс. 851 руб., в ноябре того же года он был удовлетворен заочно.
Отмечается, что Есипенко повредила линогравюры художника-авангардиста Вадима Сидура.
Ранее сообщалось, что основателя движения Дмитрия Энтео приговорили к работам за акцию в поддержку Telegram.
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