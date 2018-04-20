Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше

Следователи установили, что жертвами пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стали 60 человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

Первоначально сообщалось о 64 погибших.

Следователи подчеркнули, что все жертвы пожара идентифицированы. Правоохранители выдали разрешения на захоронение 37-и погибших. Незадолго до этого родственники жертв пожара получили разрешения на захоронения 23 погибших.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта.

Глава департамента надзорной деятельности МЧС РФ Ринат Еникеев ранее заявил, что в ТЦ были нарушены элементарные требования пожарной безопасности. По его словам, если бы все эвакуационные пути были открыты, а система оповещения работала, людей бы вывели через 2 минуты 45 секунд после начала пожара.

По словам неназванного источника «Коммерсанта», эксперты МЧС считают причиной пожара короткое замыкание в электропроводке на четвертом этаже центра. Замыкание, в свою очередь, могли вызвать протечки в крыше, с которой не убирали снег.

Двадцатого апреля в СК заявили, что следователи продолжают выяснять причины пожара.