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Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше
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Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше 

Рамблер 1 час назад
Следователи установили, что жертвами пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стали 60 человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.
Первоначально сообщалось о 64 погибших.
Следователи подчеркнули, что все жертвы пожара идентифицированы. Правоохранители выдали разрешения на захоронение 37-и погибших. Незадолго до этого родственники жертв пожара получили разрешения на захоронения 23 погибших.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта.
Глава департамента надзорной деятельности МЧС РФ Ринат Еникеев ранее заявил, что в ТЦ были нарушены элементарные требования пожарной безопасности. По его словам, если бы все эвакуационные пути были открыты, а система оповещения работала, людей бы вывели через 2 минуты 45 секунд после начала пожара.
По словам неназванного источника «Коммерсанта», эксперты МЧС считают причиной пожара короткое замыкание в электропроводке на четвертом этаже центра. Замыкание, в свою очередь, могли вызвать протечки в крыше, с которой не убирали снег.
Двадцатого апреля в СК заявили, что следователи продолжают выяснять причины пожара.
Комментарии2  Ещё 3 источника 
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