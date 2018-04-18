Главу оборонной компании избили топором

Главу корпорации по производству оружия будущего избили топором и ограбили

«16 апреля трое подозреваемых в масках проникли на территорию частного дома, расположенного на улице Колхозная площадь в городе Королев, связали проживающего в постройке на участке помощника по дому и забрали у него топор и ключи от коттеджа», — сказал он.

По его словам, после этого грабители вошли в дом Обносова и, ударив хозяина обухом топора по лицу, связали его и супругу скотчем и веревками.

«Угрожая топором и ножом, подозреваемые потребовали от пострадавших деньги и драгоценности. Супруга Обносова рассказала грабителям, где лежат ценности, забрав которые, подозреваемые скрылись», — сообщил источник.

Материальный ущерб составил 7,4 миллиона рублей.

Представители КТРВ инцидент не комментируют.