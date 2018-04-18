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Главу оборонной компании избили топором
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Главу корпорации по производству оружия будущего избили топором и ограбили 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Грабители напали на подмосковный дом генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова и, угрожая ему топором, забрали деньги и драгоценности. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
«16 апреля трое подозреваемых в масках проникли на территорию частного дома, расположенного на улице Колхозная площадь в городе Королев, связали проживающего в постройке на участке помощника по дому и забрали у него топор и ключи от коттеджа», — сказал он.
По его словам, после этого грабители вошли в дом Обносова и, ударив хозяина обухом топора по лицу, связали его и супругу скотчем и веревками.
«Угрожая топором и ножом, подозреваемые потребовали от пострадавших деньги и драгоценности. Супруга Обносова рассказала грабителям, где лежат ценности, забрав которые, подозреваемые скрылись», — сообщил источник.
Материальный ущерб составил 7,4 миллиона рублей.
Представители КТРВ инцидент не комментируют.
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» — ведущий российский разработчик и производитель тактического ракетного вооружения. Головная организация по разработке гиперзвукового оружия. Совет директоров корпорации возглавляет бывший спикер Госдумы Борис Грызлов.
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