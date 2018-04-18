Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж 

Блогер Марти Мартинез запечатлел, что происходило в салоне самолёта, когда лайнер терпел бедствие. Пассажирский самолёт Boeing 737-700 авиакомпании Southwest следовал из Нью-Йорка в Даллас, когда произошло ЧП. На кадрах видно, что качество записи низкое, а сама она постоянно прерывается. Марти сидит в кислородной маске и время от времени сообщает новости. Кадры сопровождаются текстом «Что-то не так с самолетом! Похоже, мы снижаемся! Аварийная посадка! Рейс авиакомпании Southwest из Нью-Йорка в Даллас». Позднее Мартнез написал, что у лайнера взорвался двигатель, осколки пробили иллюминатор и убили пассажира. Однако ещё позже стало известно, что пассажир, о котором шла речь, пока жив, но доставлен после посадки в Филадельфии в госпиталь в критическом состоянии.