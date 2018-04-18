Чайка рассказал, за что поплатился Березовский

Борис Березовский при всех своих криминальных талантах не мог достать полоний для отравления Александра Литвиненко, при этом он действовал вместе со спецслужбами Британии, за что и поплатился жизнью, когда решил вернуться на родину, сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка в рамках своего выступления с докладом в Совфеде.
Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210.
"Хотя Березовский играл ключевую роль в этой провокации, автором сценария он не являлся. При всех его криминальных талантах, достать полоний Березовский просто не мог физически, не его это уровень", — сказал Чайка.
Генпрокурор отметил, что у него нет сомнений, что "Березовский действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".
"Спецслужбы не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма, который был совершен в отношении Литвиненко, выехал за пределы Великобритании, и это стало бы известно в России", — сказал Чайка.