Чайка рассказал, за что поплатился Березовский

Чайка рассказал о взаимодействии Березовского и британских спецслужб

Литвиненко, бежавший в Великобританию , умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210.

"Хотя Березовский играл ключевую роль в этой провокации, автором сценария он не являлся. При всех его криминальных талантах, достать полоний Березовский просто не мог физически, не его это уровень", — сказал Чайка.

Генпрокурор отметил, что у него нет сомнений, что "Березовский действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".