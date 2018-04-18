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Чайка рассказал, за что поплатился Березовский
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Чайка рассказал о взаимодействии Березовского и британских спецслужб 

РИА Новости 1 час назад
Борис Березовский при всех своих криминальных талантах не мог достать полоний для отравления Александра Литвиненко, при этом он действовал вместе со спецслужбами Британии, за что и поплатился жизнью, когда решил вернуться на родину, сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка в рамках своего выступления с докладом в Совфеде.
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Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210.
"Хотя Березовский играл ключевую роль в этой провокации, автором сценария он не являлся. При всех его криминальных талантах, достать полоний Березовский просто не мог физически, не его это уровень", — сказал Чайка.
Генпрокурор отметил, что у него нет сомнений, что "Березовский действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".
"Спецслужбы не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма, который был совершен в отношении Литвиненко, выехал за пределы Великобритании, и это стало бы известно в России", — сказал Чайка.
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