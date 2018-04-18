Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти

У напавшего на башкирскую школу был список врагов

Ученик, устроивший нападение в школе № 1 Стерлитамака , заранее составил список врагов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, у подростка во время обысков нашли поименный список, в котором было указано, кто и какое оскорбление ему нанес.

Нападение в школе № 1 Стерлитамака произошло 18 апреля. 17-летний ученик коррекционного класса зашел в кабинет информатики, нанес удар ножом однокласснице, затем ранил педагога. После этого школьник разлил бензин, поджег его и попытался покончить с собой.

В школе сработала пожарная сигнализация, ученица другого класса испугалась и выпрыгнула из окна второго этажа. Подросток и трое пострадавших были госпитализированы.

Следователи выяснили, что еще до нападения в органы профилактики преступлений поступали жалобы на агрессивное поведение подростка. В отношении сотрудников этих органов СК возбудил дело о халатности.

СМИ писали, что мотивом подростка могла стать месть одноклассникам за издевательства.