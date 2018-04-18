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Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
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У напавшего на башкирскую школу был список врагов 

Рамблер 2 часа назад
Ученик, устроивший нападение в школе № 1 Стерлитамака, заранее составил список врагов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, у подростка во время обысков нашли поименный список, в котором было указано, кто и какое оскорбление ему нанес.
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Нападение в школе № 1 Стерлитамака произошло 18 апреля. 17-летний ученик коррекционного класса зашел в кабинет информатики, нанес удар ножом однокласснице, затем ранил педагога. После этого школьник разлил бензин, поджег его и попытался покончить с собой.
В школе сработала пожарная сигнализация, ученица другого класса испугалась и выпрыгнула из окна второго этажа. Подросток и трое пострадавших были госпитализированы.
Следователи выяснили, что еще до нападения в органы профилактики преступлений поступали жалобы на агрессивное поведение подростка. В отношении сотрудников этих органов СК возбудил дело о халатности.
СМИ писали, что мотивом подростка могла стать месть одноклассникам за издевательства.
Комментарии50  Ещё 15 источников 
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