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Нападение на школу произошло в Башкирии
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В Башкирии ученик устроил резню в школе 

Рамблер 2 часа назад
Утром 18 апреля в Стерлитамаке ученик школы № 1 напал на учительницу и нескольких детей. Об этом сообщает «Уфа1.ру».
По данным портала, подросток пришел в школу с ножом и ранил одну из учениц. Девушка выпрыгнула из окна, чтобы спастись.
Затем учителя вывели из здания всех детей. В одном из классов начался пожар, по предварительным данным, поджог устроил нападавший.
В результате нападения пострадали четверо: две ученицы, учительница информатики и сам нападавший. Школьник пытался покончить с собой.
По предварительной информации, устроивший нападение подросток — девятиклассник, он якобы учится в спецклассе для детей с задержкой развития.
Telegram-канал Mash уточняет, что пострадавшая учительница выиграла конкурс «Учитель года-2017» в Стерлитамаке. По данным канала, у педагога тяжелые ножевые ранения.
По версии неназванного источника «Уфа1.ру», девятиклассник решил не идти на урок и остался в школьном коридоре. Учительница привела подростка в кабинет, но он начал вести себя агрессивно, поранил ножом руку одноклассницы, а затем напал на педагога. Когда подростки запаниковали, он расплескал в классе бензин и поджег его, а затем попытался покончить с собой. Одна из школьниц решила выпрыгнуть в окно, но ее затащили обратно в класс.
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