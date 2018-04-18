Нападение на школу произошло в Башкирии

В Башкирии ученик устроил резню в школе

Утром 18 апреля в Стерлитамаке ученик школы № 1 напал на учительницу и нескольких детей. Об этом сообщает «Уфа1.ру».

По данным портала, подросток пришел в школу с ножом и ранил одну из учениц. Девушка выпрыгнула из окна, чтобы спастись.

Затем учителя вывели из здания всех детей. В одном из классов начался пожар, по предварительным данным, поджог устроил нападавший.

В результате нападения пострадали четверо: две ученицы, учительница информатики и сам нападавший. Школьник пытался покончить с собой.

По предварительной информации, устроивший нападение подросток — девятиклассник, он якобы учится в спецклассе для детей с задержкой развития.

Telegram-канал Mash уточняет, что пострадавшая учительница выиграла конкурс «Учитель года-2017» в Стерлитамаке. По данным канала, у педагога тяжелые ножевые ранения.

По версии неназванного источника «Уфа1.ру», девятиклассник решил не идти на урок и остался в школьном коридоре. Учительница привела подростка в кабинет, но он начал вести себя агрессивно, поранил ножом руку одноклассницы, а затем напал на педагога. Когда подростки запаниковали, он расплескал в классе бензин и поджег его, а затем попытался покончить с собой. Одна из школьниц решила выпрыгнуть в окно, но ее затащили обратно в класс.