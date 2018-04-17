МЧС назвало причину пожара в «Зимней вишне»

Короткое замыкание могло стать причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, проблема могла заключаться в светильнике. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.
"По нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием. Возможно, перегрузка светильника… Но корень там", — сказал он.
Еникеев рассказал, что у этого светодиодного светильника был рассеиватель, который оплавился, и каплевидные огненные формы стали падать вниз и попали в поролоновую яму.
"Более того, имеются сведения, в том числе свидетельские показания, а наши дознаватели оказывают содействие органам предварительного следствия, что вода капала в результате таяния снега", — пояснил Еникеев.
Он подчеркнул, что истинная причина будет установлена СК в рамках следствия и проводимой экспертизы.
В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.