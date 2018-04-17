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Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
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Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки по делу о нелегальной работе 

РИА Новости 1 час назад
Суд курортного города Паттайя применил в деле о нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности в отношении Александра Кириллова (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и других фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" новейшие поправки к Закону Таиланда о труде, оправдав всех обвиняемых, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Саттхапхон Сийопха.
"Суд применил в деле моих подзащитных поправки к Закону о труде в части о трудовой деятельности иностранных граждан на территории Таиланда, принятые недавно и вступающие в действие только в июле этого года. В результате мои подзащитные были оправданы по этому делу. Судья пояснил, что сделал это своей властью, так как новые положения закона уже приняты, и они могут и должны трактоваться в пользу обвиняемых", — рассказал агентству адвокат.
"Новые положения Закона о труде касаются проведения на территории Таиланда семинаров и тренингов: в соответствии с новой редакцией соответствующего раздела Закона, проведение семинаров и тренингов без предварительного получения разрешения властей и без получения разрешений на работу больше не является уголовно наказуемым деянием", — разъяснил юрист.
Лесли, Рыбка и остальные члены группы, арестованные в феврале в Паттайе во время нелегального "секс-тренинга", обвиняются в незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда.
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