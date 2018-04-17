Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки по делу о нелегальной работе

"Суд применил в деле моих подзащитных поправки к Закону о труде в части о трудовой деятельности иностранных граждан на территории Таиланда, принятые недавно и вступающие в действие только в июле этого года. В результате мои подзащитные были оправданы по этому делу. Судья пояснил, что сделал это своей властью, так как новые положения закона уже приняты, и они могут и должны трактоваться в пользу обвиняемых", — рассказал агентству адвокат.

"Новые положения Закона о труде касаются проведения на территории Таиланда семинаров и тренингов: в соответствии с новой редакцией соответствующего раздела Закона, проведение семинаров и тренингов без предварительного получения разрешения властей и без получения разрешений на работу больше не является уголовно наказуемым деянием", — разъяснил юрист.

Лесли, Рыбка и остальные члены группы, арестованные в феврале в Паттайе во время нелегального "секс-тренинга", обвиняются в незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда.