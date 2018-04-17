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Суд оправдал Лесли и Рыбку по одному из дел
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Настю Рыбку оправдали 

Рамблер 2 часа назад
Тайский суд оправдал скандально известную россиянку Настю Рыбку и ее «секс-тренера» Алекса Лесли по одному из пунктов обвинения. Об этом РИА Новости сообщил их адвокат.
По словам юриста, Рыбка, Лесли, а также еще шесть человек, задержанных вместе с ними, были оправданы по делу о незаконной трудовой и предпринимательской деятельности.
Тем не менее россияне и белорусы по-прежнему обвиняются в организации предоставления секс-услуг в составе преступной группы и не могут покинуть азиатскую страну.
Адвокат пообещал рассказать о подробностях второго дела позже, но подчеркнул, что по нему Рыбке, Лесли и всем остальным грозят длительные сроки заключения.
Анастасия Вашукевич, более известная под псевдонимом Настя Рыбка, была задержана в Таиланде в конце февраля за проведение нелегального секс-тренинга.
Рыбка прославилась после того как стала одной из героинь расследования оппозиционера Алексея Навального об Олеге Дерипаске. Политик обвинил миллиардера в коррупции, а в качестве доказательств использовал публикации Рыбки в соцсети Instagram, а также написанную ею книгу.
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