Суд оправдал Лесли и Рыбку по одному из дел

Настю Рыбку оправдали

Тайский суд оправдал скандально известную россиянку Настю Рыбку и ее «секс-тренера» Алекса Лесли по одному из пунктов обвинения. Об этом РИА Новости сообщил их адвокат.

По словам юриста, Рыбка, Лесли, а также еще шесть человек, задержанных вместе с ними, были оправданы по делу о незаконной трудовой и предпринимательской деятельности.

Тем не менее россияне и белорусы по-прежнему обвиняются в организации предоставления секс-услуг в составе преступной группы и не могут покинуть азиатскую страну.

Адвокат пообещал рассказать о подробностях второго дела позже, но подчеркнул, что по нему Рыбке, Лесли и всем остальным грозят длительные сроки заключения.

Анастасия Вашукевич , более известная под псевдонимом Настя Рыбка, была задержана в Таиланде в конце февраля за проведение нелегального секс-тренинга.