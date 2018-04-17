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Под Ростовом при задержании погиб главарь ячейки ИГ
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В ФСБ сообщили о гибели в ходе задержания главаря ячейки сторонников ИГ 

RT на русском 4 часа назад
Главарь ячейки сторонников террористической группировки «Исламское государство»*, планировавших теракты в Ростовской области, при задержании погиб от срабатывания самодельного взрывного устройства.
Об этом сообщили в ФСБ.
«При проведении оперативно-боевого мероприятия главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление, привёл в действие СВУ неустановленного образца, в результате чего получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в пресс-релизе.
Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали трёх сторонников террористической группировки «Исламское государство», планировавших в Ростовской области теракты.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
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