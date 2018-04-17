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Владельца «Евротраста» освободили от наказания
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Осужденного за хищение миллиардов рублей банкира освободили от наказания 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»
Мосгорсуд освободил от наказания бывшего председателя совета директоров и владельца банка «Евротраст» Андрея Крысина, осужденного на 8 лет за хищение у вкладчиков 3,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.
«Решением апелляционной инстанции наказание Крысину смягчили до 7 лет и 9 месяцев со штрафом в размере 800 тысяч рублей. На основании части 2 статьи 81 УК РФ ("Освобождение от наказания в связи с болезнью") от отбывания наказания в виде лишения свободы освободили в связи с наличием тяжелого заболевания; наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей, назначенное Крысину, постановили исполнять самостоятельно», — сообщил представитель суда.
В 2017 году Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор банкиру, бывшим председателю правления «Евротраста» Петру Журину и его заместителю Ольге Бочаровой. Их признали виновными в выводе активов из кредитной организации.
Журин и Бочарова получили 6 и 5,5 лет колонии соответственно по 500 тысяч рублей штрафа каждый. Им Мосгорсуд после апелляционной жалобы снизил сроки на 3 и 2 месяца.
Уголовное дело в связи с хищением средств вкладчиков «Евротраста» было возбуждено следственным департаментом МВД РФ по статье о мошенничестве в особо крупном размере летом 2014 года по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Аудиторы агентства выявили вывод средств из банка после отзыва у него лицензии 11 февраля 2014 года.
Банк «Евротраст» в ноябре 2013 года перестал принимать вклады физических лиц. Это решение банк объяснил ухудшением общей экономической ситуации в стране.
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