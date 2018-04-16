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Задержана участница Pussy Riot
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В Москве задержали участницу Pussy Riot 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, девушку задержали на Лубянской площади во время несанкционированной акции против блокировки мессенджера Telegram. Причиной задержания стало нарушение общественного порядка.
В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram в соответствии с решением суда. Согласно законодательству, блокировка должна быть осуществлена в течение 24 часов. Роскомнадзор начал также юридически значимую переписку со всеми магазинами приложений по поводу удаления Telegram.
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