Российский актер признался в преступлении

Актер сериалов сознался в нападении на водителя автобуса

Актер Виталий Стрельников дал признательные показания по уголовному делу о хулиганстве, пишет агентство "Москва" со ссылкой на источник в московских правоохранительных органах.

По словам осведомленного источника, инцидент случился еще 8 марта на ул. Затонная в салоне автобуса N219. Неизвестный брызнул шоферу ГУП "Мосгортранс" в лицо из газового баллончика, после чего скрылся.

"Накануне было установлено, что злоумышленником оказался В. Стрельников, подрабатывающий актером массовки в сериалах", — поделился источник.

Сейчас Стрельников дал признательные показания и отпущен под подписку о невыезде. Потерпевший получил химический ожог и коньюктивы обоих глаз первой степени.