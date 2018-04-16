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Российский актер признался в преступлении
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Актер сериалов сознался в нападении на водителя автобуса 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: castingactors.ru
Актер Виталий Стрельников дал признательные показания по уголовному делу о хулиганстве, пишет агентство "Москва" со ссылкой на источник в московских правоохранительных органах.
По словам осведомленного источника, инцидент случился еще 8 марта на ул. Затонная в салоне автобуса N219. Неизвестный брызнул шоферу ГУП "Мосгортранс" в лицо из газового баллончика, после чего скрылся.
"Накануне было установлено, что злоумышленником оказался В. Стрельников, подрабатывающий актером массовки в сериалах", — поделился источник.
Сейчас Стрельников дал признательные показания и отпущен под подписку о невыезде. Потерпевший получил химический ожог и коньюктивы обоих глаз первой степени.
Ранее актер Мухтар Гусенгаджиев, сыгравший в сериале "Последний из Магикян", был осужден на 22 года колонии за педофилию и детскую порнографию.
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 Ещё 5 источников 
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