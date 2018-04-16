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Озвучены результаты проверки российских ТЦ
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Озвучены результаты проверки российских ТЦ 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Специалисты МЧС РФ нашли нарушения требований пожарной безопасности в 50 процентах торговых центров, которые были проверены после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного инспектора России по пожарному надзору Рината Еникеева.
По его словам, речь идет о 19 тысячах объектов и 140 тысячах нарушений. Более семи тысяч зданий имеют проблемы в работе автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, в 1,6 тысячи ТЦ обнаружились недочеты в системе противодымной защиты, еще у 1,5 тысячи — проблемы с системами автоматического пожаротушения.
Кроме того, в 10,5 тысячи зданий эвакуационные пути и выходы оказались неудовлетворительном состоянии. Там спасатели обнаружили горючую отделку и не нашли первичных средств пожаротушения. В 4,5 тысячи ТЦ персонал не проходил обучения мерам пожарной безопасности.
Также эксперты выявили 150 ТЦ, которые были построены без согласования специальных технических условий с МЧС, и 400 центров, которые эксплуатируются без разрешения.
В результате спасатели потребовали приостановить работу 111 торгово-развлекательных центров. Сорок из них уже закрыты.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, его жертвами стали 64 человека.
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