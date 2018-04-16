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На пожарной безопасности в ТЦ в Кемерово сэкономили
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«Коммерсант» сообщил о не выделенных на ремонт «Зимней вишне» деньгах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Собственник здания кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Юлия Богданова не стала выделять необходимые для ремонта системы пожарной безопасности деньги, несмотря на то, что о неисправности было известно почти два года назад, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к расследованию уголовного дела о пожаре в комплексе.
Издание отмечает, что в июле 2016 года сменилась компания, обслуживавшая противопожарную систему "Зимней вишни". Находящийся под арестом директор компании "Системный интегратор" Игорь Полозизенко заключил договор с компанией-собственником торгового центра "Кемеровский кондитерский комбинат". До этого установкой и обслуживанием системы занималась томская компания "Альфа".
В последствие была проведена проверка, по итогам которой выявили ряд недостатков, допущенных еще при установке оборудования. Кроме того, стало известно о его несоответствии нормативной документации, ГОСТам и СНИПам.
"Коммерсант" сообщает, что Полозизенко доложил о неполадках собственнику, но необходимые для ремонта семь миллионов рублей так и не выделили. Все выявленные неисправности фиксировали в специальном журнале и "устраняли" в течение нескольких часов. Последний сбой в системе произошел 19 марта.
Также газета отмечает, что оборудование изначально устанавливали с нарушением. В частности. Пути подачи воды в систему пожаротушения находились в районе парковки и при холодной погоде замерзали.
В результате пожара в "Зимней вишне" 25 марта погибли 64 человека, включая 41 ребенка. По числу жертв этот пожар является одним из крупнейших в России за 100 лет.
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