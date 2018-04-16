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В Новой Москве рабочий погиб на стройке
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В Новой Москве рабочий погиб на стройке, упав в шахту лифта 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: wikipedia.org
Рабочий погиб на территории строительного объекта в Новой Москве, предположительно, при падении с высоты, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба столичного главка СК.
"15 апреля 2018 года на территории строительного объекта, расположенного в поселке Коммунарка на территории Новой Москвы, обнаружено тело рабочего 1993 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты", — говорится в сообщении.
По данным следствия, потерпевший упал в шахту лифта строящегося объекта. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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