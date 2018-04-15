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В Домодедово золотые слитки пробили дно самолета
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В Домодедово золотые слитки пробили дно самолета 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пассажирский самолет авиакомпании «S7» не смог вылететь из Домодедово в Испанию из-за того, что упавшие при погрузке в лайнер золотые слитки пробили дно грузового отсека.
Самолет должен был лететь в город Аликанте. Пассажиров запустили в салон, однако почти сразу попросили выйти обратно — самолет перевозил в том числе золотые слитки, которые упали и пробили грузовой отсек, сообщает Telegram-канал Mash.
Лайнер заменили, пассажиры уже отправились в Испанию.
В марте сообщалось, что в Якутии грузовой самолет Ан-12 потерял створку люка, из-за чего на взлетную полосу высыпались около 10 тонн перевозимых золота и платины. Позже выяснилось, что речь шла о золотосеребряных слитках.
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