В Домодедово золотые слитки пробили дно самолета

Пассажирский самолет авиакомпании «S7» не смог вылететь из Домодедово Испанию из-за того, что упавшие при погрузке в лайнер золотые слитки пробили дно грузового отсека.

Самолет должен был лететь в город Аликанте. Пассажиров запустили в салон, однако почти сразу попросили выйти обратно — самолет перевозил в том числе золотые слитки, которые упали и пробили грузовой отсек, сообщает Telegram-канал Mash.

Лайнер заменили, пассажиры уже отправились в Испанию.