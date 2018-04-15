В Челябинской области майора полиции нашли мертвой в рабочем кабинете

"По факту обнаружения тела старшего дознавателя отделения дознания, майора полиции ОВД по Еткульскому району в настоящее время полицией проводятся следственные мероприятия, устанавливаются причины случившегося", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в субботу на место происшествия прибыли сотрудники ГУМВД России по региону, проводится проверка.

Как сообщают местные СМИ, 35-летняя женщина покончила собой на рабочем месте, у нее есть дети.