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Майора полиции нашли мертвой в рабочем кабинете
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В Челябинской области майора полиции нашли мертвой в рабочем кабинете 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Полиция проводит проверку по факту обнаружения в субботу тела сотрудницы отделения дознания отдела полиции Еткульского района Челябинской области, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУМВД России по региону.
"По факту обнаружения тела старшего дознавателя отделения дознания, майора полиции ОВД по Еткульскому району в настоящее время полицией проводятся следственные мероприятия, устанавливаются причины случившегося", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в субботу на место происшествия прибыли сотрудники ГУМВД России по региону, проводится проверка.
Как сообщают местные СМИ, 35-летняя женщина покончила собой на рабочем месте, у нее есть дети.
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